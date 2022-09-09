إصابة 18 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «البويطي» بالمنيا

أصيب 18 شخصا معظمهم عمال مزارع، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق البويطي غرب مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «البويطي»

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة بني مزار، يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددا من العمال، بطريق البويطي غرب الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 18 شخص معظمهم عمال مزارع، وجرى نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج، وتراوحت إصاباتهم بين سحجات وكدمات وجروح وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج.

انتقال رجال المرور والأمن لفحص الحادث

انتقل رجال المرور والمباحث الجنائية لإجراء التحريات الأولية، ومتابعة الحادث ومعرفة أسبابه وظروفه وإزالة آثاره وتسيير الحركة بالطريق، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.

وقبل قليل، انقلبت سيارة ملاكي بالقرب من بوابة رسوم مركز المنيا بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص جميعهم من مركز ملوي، وجرى نقلهم لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، إذ تراوحت الإصابات بين جروح وكدمات.