إصابة 5 بينهم 3 أشقاء إثر انقلاب سيارة بسبب السرعة الزائدة في المنيا

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي اليوم الجمعة، بزمام مركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وأفادت التحريات الأولية بوقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي، وإصابة 5 أشخاص بينهم 3 أشقاء.

انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة بالقرب من بوابة رسوم مركز المنيا بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وهم: «جرجس إيساف 43 عاما، وشقيقيه توماس 45 عاما، وبيتر 23 عاما، شحاتة تواضروس 57 عاما، ناصر إيليا 74 عاما، ويقيمون بمركز ملوي».

نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي

وجرى نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتراوحت الإصابات بين جروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتحرر محضر بالحادث وانتقل رجال المرور لرفع الآثار وتسير الحركة بالطريق، وجرى التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

انهيار منزل في مركز سمالوط

وشهدت قرية إطسا في مركز سمالوط صباح اليوم، انهيار منزل ريفي، دون وقوع إصابات بشرية، وتم إخطار الوحدة المحلية لعمل كردون ورفع آثار الانهيار.