محيي الدين: التحضير لقمة المناخ استغرق 3 سنوات.. ومصر أمام فرصة عظيمة

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل، إن مصر أمام «فرصة عظيمة» من خلال استضافة مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤساء ومسؤولي أكثر من 190 دولة.

بداية ظهور مسمى «رائد المناخ»

أوضح «محيي الدين»، في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «قمة المناخ»، الذي يقدمه الدكتور عماد الدين عدلي، على شاشة الفضائية المصرية، أن مسمى «رائد المناخ» ظهر في مؤتمر مراكش عام 2016، نتيجة الإدراك الدولي للدور المتنامي الذي تقوم به الجهات غير الحكومية في العمل المناخي، مثل مؤسسات المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل، ومراكز الأبحاث والجامعات، والتجمعات الإقليمية والمحلية.

مشاركة الأطراف غير الحكومية

أشار رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ(COP-27)، إلى أن دور رائد المناخ يشمل كل ما هو ليس على مائدة المفاوضات، إذ يقوم بعمليات التطبيق والتنفيذ والمساندة للعمل المناخي، باعتبار أن هذا العمل لا يقتصر على الجهات الحكومية، وإنما يؤثر ويتأثر بالمشاركة من قبل الأطراف غير الحكومية، سواء في مجالات التطبيق والتنفيذ أو التمويل والاستثمار، موضحا أنه منذ قمة مراكش يجري تعيين «رائد مناخ» من الدولة التي تستضيف مؤتمر الأطراف، ويتزامل في العمل مع رائد المناخ من الدولة التي استضافت القمة السابقة، ونظيره من الدولة التي تستضيف القمة التالية.

مدة التحضير لقمة المناخ COP27

أضاف «محيي الدين» أن دوره كرائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر شرم الشيخ، الذي يستمر على مدار عامين، له أهمية كبيرة، وهي فترة أقل نسبيا من الوقت الذي أتيح أمام المملكة المتحدة، قبل استضافة قمة جلاسجو (COP-26) في عام 2021، حيث استغرق التحضير لها عامين، بالإضافة إلى سنة ثالثة بسبب جائحة كورونا، وكذلك الوقت المتاح أمام دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تم الإعلان عن استضافتها لـ(COP-28) عام 2023، في نفس توقيت إعلان استضافة مصر لمؤتمر (COP-27).