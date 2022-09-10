سعر كرتونة البيض اليوم السبت 10-9-2022 في مصر

أكثر ما يشغل بال رب الأسرة والأمهات وربات المنازل، الأسعار الخاصة بمنتجات السلع المختلفة لحساب ميزانياتهم الخاصة، ومن بينها سعر طبق وكرتونة البيض خاصة مع قرب دخول المدارس واستخدام البيض في إعداد الأطعمة المختلفة وإعطائه للأبناء كسانشدوتشات يتناولونها، نظرًا لاحتوائه على كمية كبيرة من البروتين المهم لبناء وتقوية العضلات.

وشهدت كرتونة البيض اختلافًا في أسعارها الفترة السابقة، بين ارتفاع وانخفاض وتراجع، لذا يهتم قطاع كبير من المواطنين في الفترة الحالية، بشراء البيض يوميًا لأهميته في كل بيت مصري.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» سعر كرتونة البيض البلدي والأبيض والأحمر في الأسواق اليوم السبت 10 سبتمبر الحالي، في إطار الخدمات اليومية المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر وذلك على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض

اختلف سعر كرتونة الأحمر بين 66 جنيهًا و68 جنيهًا حيث سجل سعرها في المزارع بين 58 و60 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق اليوم السبت نحو 66 جنيهًا، حيث تباع في المزارع بسعر يتراوح بين 60 جنيهًا و62 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

سجل سعر كرتونة البيض البلدي في الأسواق اليوم بين 70 جنيهًا و75 جنيهًا.

سعر البيض في المحلات

وتراوح سعر البيضة الواحدة أحمر أو أبيض بين 2.15 جنيه و2.50 جنيه.