الحصاد الكبير بكفر الشيخ يهبط بأسعار الأرز 1400 جنيه للطن

سجل سعر طن الأرز أمس الجمعة، بمحافظة كفر الشيخ تراجعًا جديدًا ووصل سعر طن الأرز الشعير إلى 9600 جنيه متراجعًا 300 جنيه في سعر الطن الواحد على مدار أسبوع، وحوالي 1400 جنيه منذ بداية الموسم، حيث كان السهر 11200 جنيه.

بداية موسم الحصاد الكبير للأرز

وأكد الدكتور محمود أبو يوسف، مدير مركز بحوث الأرز بمركز بحوث الزراعات بسخا، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير يشهد تراجعًا، نظرًا لزيادة المعروض من المحصول، وذلك لدخول في موسم الحصاد الكبير لآلاف الأفدنة بكفر الشيخ.

حصاد 200 ألف فدان أرز

وأوضح «أبو يوسف»، أنه جرى حصاد نحو 30% من محصول الأرز بمحافظة كفر الشيخ والتي تأتي ضمن التصنيف الثاني بين عدد من المحافظات على مستوي الجمهورية المنزرع بها محصول الأرز بإجمالي مساحة منزرعة بلغت نحو 272 ألف فدان وهو ما يجعلها تستحوذ علي 34% ضمن المساحة التي تم زراعتها من هذا المحصول بمصر.

الجدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات التي يعمل عدد كبير ممن سكانها بمهنة الزراعة.