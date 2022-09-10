ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى حوالي 24 مليون حالة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 42747 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بينها 237 حالة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23976673 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«وكالة مكافحة الأمراض» تعلن تسجيل 48 حالة وفاة بـ«كورونا»

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 48 حالة وفاة بـ«كورونا»، لتصل الحصيلة الإجمالية لوفيات الفيروس في البلاد إلى 27429 حالة وفاة.

وفي كوريا الشمالية، التقط زعيم البلاد، «كيم جونج أون»، صورا مع المسؤولين الذين ساهموا في محاربة «كورونا» في البلاد،على هامش الاحتفالات بالذكرى 74 لتأسيس البلاد.

وقدم «كيم جونج أون»، تهانيه للمسؤولين على السيطرة الناجحة على أسوأ أزمة صحية عامة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وفي الصين، شددت نائبة رئيس مجلس الدولة، «سون تشون لان»، أمس الجمعة، في كلمة بمؤتمر عبر الهاتف عقدته آلية الوقاية والسيطرة المشتركة التابعة للمجلس، على التنفيذ الكامل لإجراءات السيطرة على «كورونا» والوقاية منه لمنع انتشاره على نطاق واسع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.