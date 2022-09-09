كوريا الجنوبية تسجل 69410 إصابة بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 69410 إصابة بفيروس «كورونا» في البلاد، بينها،277 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 23933949 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 27381 حالة وفاة

وقالت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 68 حالة وفاة، بـ«كورونا»، ليرتفع الإجمالي إلى 27381 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية، أنه سيتم فتح حوالي 6000 مركز علاج شامل خلال عطلة «التشوسوك»، التي بدأت اليوم الجمعة، وتستمر لمدة أيام، لتقديم الخدمات الطبية المتعلقة بـ«كورونا»، بما في ذلك مراكز الاختبارات.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 259 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي الصيني، بينها 59 في سيتشوان و42 في منجوليا الداخلية، فوقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

الصين تسجل «صفر وفيات» بـ«كورونا»

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، إلى عدم تسجيل البلاد، أمس الخميس، أي وفيات جديدة بسبب «كورونا»، مضيفة أن إجمالي الوفبات ظل ثابت عند 5226 حالة وفاة.

وأضافت اللجنة الصينية، أن 336 مريضا بـ«كورونا» خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي، ليرتفع الإجمالي إلى 234876 شخصا.