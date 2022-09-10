«الهجرة الدولية» تحذر من مخاطر تغير المناخ: يجب مساعدة الدول المتضررة

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، مرتبطة بالتغير المناخي، كان من أهمها تجديد «منظمة الهجرة الدولية»، تحذيرها من مخاطر التغير المناخي، فيما أعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، بذل قصارى جهدها لحشد المجتمع الدولي لدعم باكستان على خلفية الفيضانات التي تعرضت لها البلاد.

وجددت «منظمة الهجرة الدولية»، التحذير من مخاطر التغير المناخي، وقالت نائبة مدير المنظمة إيمي بوب، إن المنظمة ترصد بشكل متواصل تأثير التغير المناخي على معيشة الشعوب.

المجتمع الدولي تعهد بتقديم مبلغ 100 مليار دولار سنويا لمعالجة نتائج التغييرات

وأضافت «بوب» أن المجتمع الدولي تعهد بتقديم مبلغ 100 مليار دولار سنويًا لمعالجة نتائج التغييرات إلا أنه لم يفِ بالتزاماته، مؤكدة ضرورة تأمين الدعم المالي للدول المتضررة بشكل فوري.

وأشارت بوب، إلى أن منظمة الهجرة الدولية تبذل قصارى جهدها، لمساعدة المجتمعات التي تعاني من التغييرات المناخية من خلال توفير مشاريع تنموية في المناطق المتضررة.

«واشنطن» تمنح باكستان مساعدات إنسانية

من جانبها، منحت «واشنطن»، باكستان، 20 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية للمساعدة في جهود الإغاثة من الفيضانات، وقالت «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية»، أمس الجمعة، في بيان، إن مديرة الوكالة، سامانثا باور، أعلنت في إسلام أباد، أن الولايات المتحدة الأمريكية، قدمت 20 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية لدعم الأشخاص المتضررين من الفيضانات الشديدة في باكستان، المستمرة منذ يونيو الماضي، ليرتفع إجمالي المساعدات منذ 12 أغسطس الماضي إلى أكثر من 50 مليون دولار.

فيضانات باكستان أثرت على نحو 33 مليون شخص

وأوضحت باور، أن الجيش الأمريكي يقدم أيضا الدعم لباكستان باستخدام الطائرات لنقل الإمدادات إلى مناطق الفيضانات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأثرت الفيضانات الشديدة في باكستان على نحو 33 مليون شخص، وأصابت أكثر من 12700 شخص وقتلت ما يقرب من 1400 شخص.

وفي وقت سابق، دعت منظمة «الأمم المتحدة»، لتقديم دعم عالمي كبير لمواجهة كارثة الفيضانات في باكستان، وقال الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، في تصريح صحفي عقب وصوله إلى البلاد، إن «الأمم المتحدة»، ستبذل قصارى جهدها لحشد المجتمع الدولي لدعم باكستان في الوضع المأساوي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأضاف جوتيريش عقب مشاركته في اجتماع في «المركز الوطني لتنسيق الاستجابة للفيضانات» إلى جانب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن البلاد بحاجة إلى دعم مالي ضخم للإغاثة والتعافي وإعادة التأهيل في أعقاب الفيضانات.

وأشارت التقديرات إلى أنها الفيضات التي شهدتها باكستان تسببت في خسائر بقيمة 30 مليار دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية.