الصين تعلن تسجيل 239 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية في الصين، 239 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس للبلاد، بينها 86 حالة في سيتشوان جنوب غربي البلاد، و33 حالة في منغوليا الداخلية، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية

«لجنة الصحة» تعلن عدم عدم تسجيل أي حالات وفاة بـ«كورونا»

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير، اليوم السبت، إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة بـ«كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات ثابت في البلاد عند 5226 حالة وفاة.

وأضافت اللجنة الصينية، أن 381 مريضا بـ«كورونا» خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي الصيني، ليصل الإجمالي إلى 235257 شخصا.

وامس الجمعة، قالت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني، العضو بالمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي، «سون تشون لان»،في مؤتمر عبر الهاتف عقدته آلية الوقاية والسيطرة المشتركة، إنه يجب ضمان احتياطي إمدادات الوقاية من «كورونا» في نقاط الحجر الصحي والمستشفيات المؤقتة.

ودعت «لان»، إلى بذل الجهود لتعزيز قدرة السيطرة على «كورونا» على مستوى القاعدة الشعبية في البلاد.