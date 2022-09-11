اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين بقتل شيماء جمال بعد إحالتهما للمفتي

تنطق محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، بالحكم على المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال، بالاشتراك مع صديقه صاحب شركة مقاولات، ودفنها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، بعد أن هددته بفضح زواجهما وإخبار زوجته الأولى، وذلك بعد إحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

النطق بالحكم على المتهمين

وخلال الجلسة الماضية، قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد حسين عبدالتواب، إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، في التهمة الموجهة لهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار، وحددت جلسة اليوم 11 سبتمبر للنطق بالحكم.

وخلال الجلسة الماضية، قررت الجهات المختصة، منع والدة المذيعة شيماء جمال من الدخول إلى المحكمة وحضور الجلسة، نظرًا لما تسببه من أحداث فوضى وصراخ حال رؤيتها للمتهمين، وهو ما جعل رئيس المحكمة خلال ثالث جلسات محاكمة المتهمين، يأمر بحجزها بعيدًا عن قاعة المحاكمة.

إحالة المتهمين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما

وشهدت الجلسة الماضية، فرحة عارمة وزغاريد من قبل أسرة المذيعة شيماء جمال، بعد إحالة المتهمين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، فضلًا عن صلاة والدة المجني عليها، ركعتين أمام المحكمة بعد سماع قرار الإحالة، وانتقلت بعدها إلى المقابر لتزف هذه البشرى السعيدة لابنتها.

واعترف زوج المذيعة شيماء جمال، أمام هيئة المحكمة بقتلها، قائلًا: «أيوة أنا قتلتها لكن كان بدون سبق إصرار أو ترصد، مكنتش مخطط لارتكاب الجريمة نهائي واللي حصل إني كنت مأجر المزرعة للاستثمار فقط، وكنت واخد المجني عليها علشان تشوفها ولو عجبتها كنت هشتريها لها وأطلقها بعدها».