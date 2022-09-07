رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب علمي وأدبي.. اعرف موعدها

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب علمي وأدبي، موضحة أنه تقرر مد التنسيق حتى مساء غد الخميس 8 سبتمبر الجاري، حتى يتثنى للطلاب كتابة رغباتهم للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد في الكليات التي بها أماكن شاغرة مثل التربية الرياضية والفنية والموسيقية.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب علمي وأدبي

يمكن الحصول على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب علمي وأدبي، من موقع التنسيق الإلكتروني، وعند إعلان النتيجة المقرر بعد 72 ساعة من غلق باب التنسيق، يحصل الطالب عليها برقم الجلوس والرقم السري حيث تظهر له الكلية التي جرى ترشيحه لها.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة علمي وأدبي

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الحصول على النتيجة.

- طباعة بطاقة الترشيح.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة يشمل العديد من الكليات التي بها أماكن شاغرة بحسب بيان سابق لوزارة التعليم العالي، وهي كلية تربية نوعية موسيقية دمياط وتربية نوعية فنية مطروح وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة وتربية نوعية موسيقية أسوان وكلية تربية تعليم ابتدائي العريش وتربية طفولة العريش وتربية رياضية بنات العريش.

كما تشمل الكليات التي بها أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة كلية تربية نوعية موسيقية القاهرة وتربية نوعية موسيقية الإسكندرية وتربية رياضية بنات السويس وتربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر وتربية رياضية بنات أسوان وكلية حقوق انتساب حلوان وخدمة اجتماعية حلوان وتربية رياضية بنات المنصورة وتربية نوعية أسوان.

أماكن شاغرة بكليات التربية الفنية والحقوق

كما توجد أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة بكلية تربية نوعية فنية عين شمس وتربية تعليم ابتدائي العريش وتربية نوعية عين شمس وتربية رياضية بنين كفر الشيخ وتربية رياضية بنات كفر الشيخ وحقوق انتساب موجه جنوب الوادي وآداب انتساب موجه الفيوم وتربية رياضية بنين حلوان وتربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة وتربية فنية حلوان بالزمالك وتربية نوعية فنية القاهرة وتربية بني سويف رياضة وتربية المنيا رياضة.