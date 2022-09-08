نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. الموعد والطريقة

يترقب طلاب الثانوية العامة، الذين تقدموا برغباتهم للتنسيق في المرحلة الثالثة، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، وسط حالة من القلق، إذ ينتظر كل منهم بشدة معرفة النتيجة، وبأي كلية سيلتحق، ليحدد مصير مستقبله، خصوصا بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد تنسيق المرحلة الثالثة لمدة يوم آخر، ليتمكن الطلاب المتخلفين عن التنسيق في إنهائه، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب لتعديل رغباتهم.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وموعد ظهورها وطريقة الحصول عليها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالاسم فقط

وحول كيفية معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة برقم الجلوس، أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لطلاب الثانوية العامة، معرفة نتيجة تنسيق المرحلة 3، من خلال موقع التنسيق بسهولة ويسر، من هنــــــــــــا.

آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، أنّه تم مد تنسيق المرحلة الثالثة 2022، ليوم كامل، على أن ينتهي في السابعة مساء اليوم الخميس، ليتسنى للطلاب تعديل رغباتهم، ولإتاحة الفرصة للمتخلفين عن التنسيق في إنهائه.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالرقم السري

أضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيانها، أنّه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالرقم السري، عقب مرور 72 ساعة من غلق باب التنسيق، أي مطلع الأسبوع المُقبل، أو الأحد على أقصى تقدير، يمكن بعدها للطلاب معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة برقم الجلوس، ونتيجة تنسيق المرحلة الثالثة علمي رياضة، بالرقم السري، أو الاسم، أو رقم الجلوس بسهولة ويسر من خلال موقع التنسيق، ثم يبدأ بعد ذلك تلقي أوراق التقديم في الكليات، والخضوع للكشف الطبي للطلاب الجدد.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تجدر الإشارة، إلى أنّ نتيجة تنسيق المرحلة 3 تضم طلاب الدور الأول، والثاني، بالإضافة إلى الطلاب المتخلفين عن التنسيق في المرحلة الأولى والثانية، بنسبة 50% لطلاب الشعب العلمية والأدبية، حيث بلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثالثة 29 ألف و124 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب الشعب العلمية «رياضة وعلوم»، 37 ألف و630 طالبا وطالبة.