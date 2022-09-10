 تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2022.. موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، موعد تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2022 لطلاب الدبلومات الفنية، موضحًا أنه سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفًا أن مكتب التنسيق يواصل حاليًا فرز رغبات المرحلة الثالثة 2022، تمهيدًا لإعلان نتيجتها.

تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2022 بالنسبة لمرحلة تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلة الثالثة، سينطلق بعد الإعلان عنها مباشرة، لافتًا إلى أنه يجرى الإعداد أيضًا لتنسيق الشهادات الفنية المختلفة، وسيتم تطبيق ذات قواعد القبول التي جرى تطبيقها على طلاب الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2022

و أكد رئيس قطاع التعليم، أن لكل طالب في تنسيق الدبلومات الفنية، 75 رغبة أسوة بطلاب الثانوية العامة، وكذلك قواعد تقليل الاغتراب، مشيرًا إلى أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات ستواصل استقبالها لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم من المعامل، وذلك وفقاً لمواعيد عملها الرسمية، التي ستبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصراً.