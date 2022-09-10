سعر الذهب اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 في مصر.. وتحذيرات من شرائه أونلاين

كشفت محلات الصاغة عن سعر الذهب اليوم، السبت 10 سبتمبر 2022 في مصر، إذ سجل عيار 21 اليوم نحو 1112 جنيهًا للبيع و1116 للشراء، فيما وصلت القيمة الشرائية لعيار 24 نحو 1275 والبيع وصل لـ 1271 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم السبت

وأوضحت الصاغة، أن سعر الذهب اليوم السبت عيار 18 سجل نحو 953 للبيع وللشراء نحو 957 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب 8896 جنيهًا للبيع، وللشراء 8928 جنيهًا.

أسعار الذهب في سوق المال اليوم

واختلفت أسعار الذهب في سوق المال عن المعروض في سوق الصاغة، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 1056 جنيهًا ما يعادل 55.24 دولار أمريكي، كما سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 923.90 جنيه ما يعادل 48.34 دولار أمريكي.

وأيضًا سجل جرام الذهب عيار 18، سعر 791.91 جنيه ما يعادل 41.43 دولار أمريكي، وسجل سعر الجنيه الذهب 7391 جنيهًا ما يعادل 386.72 دولار أمريكي.

تحذير من شراء الذهب أونلاين

وحذرت شعبة الذهب في وقت سابق، من شراء الذهب أونلاين وتوصيله للمنازل، بسبب المخاوف عن طبيعة الذهب وعن كونه غير مغشوش، خاصة مع زيادة أسعاره الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، وعليه حذر نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب بغرفة القاهرة التجارية، المقبلين على الزواج من شراء الذهب أونلاين.