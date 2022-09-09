مؤسسة جولد بيليون: شراء الذهب بسعر 1108 جنيهات آمن ومربح

قالت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث المعادن الثمينة، إن محاولات الذهب في تقليص وتعويض خسائره المحققة منذ بداية أغسطس باءت بالفشل، بسبب التصريحات التي تفيد بتحريك جديد في سعر الفائدة الأمريكية ومؤشرات اقتصادية بأرقام إيجابية على صعيد الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن.

جولد بيليون: تراجع أسعار الذهب المستمر عالمياً طبيعي

وقالت المؤسسة في مذكرة بحثية، إنه من الطبيعي أن نجد أسعار الذهب تواصل تراجعها حتى على الرغم من التطورات الجيوسياسية التي نشهدها اليوم، ونترقب يوم 21 سبتمبر الجاري صدور قرار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، متوقعة تحريك سعر الفائدة 75 نقطة أساس.

تأثير رفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة على الذهب

وتابعت: «بالتأكيد كما شاهدنا الفترة السابقة كيف كانت النتيجة سلبية على الذهب أثر رفع الفائدة، ولكن لا يمكن أن تستمر البنوك المركزية في رفع دائم للفائدة، فبمجرد تباطؤ وتيرة رفع الفائدة بشكل عام سنجد الذهب بأسعار مرتفعة مع تفاقم الوضع الاقتصادى الأمريكي الحالى».

تلفت مؤسسة جولد بيليون الانتباه، إلى مؤشر الدولار الأمريكي (الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية)، فتقول إنه شهد ارتفاعا ملحوظا لأربع شهور متتالية ليصل لأعلى مستوياته في 20 سنة تقريبا، فلا زالت السياسة التشددية تجعل من الدولار ملاذًا آمنًا في ظل تراجع الذهب، ليصبح المعدن الأصفر أكثر كلفة للمشترين من عملات أخرى، فعلى الرغم من القرار الأخير بين موسكو والصين بالدفع فى بعض المعاملات باليوان والروبل إلا أن هذا قرار لا يؤثر على قوة الدولار الأمريكى حيث لا يمثل نسبة كبيرة من حجم تعاملات العملة الأمريكية.

توقعات بارتفاع أسعار المعدن الأصفر

وتوقعت جولد بيليون أن تشهد أسعار المعدن الأصفر عالميًا بعض الإيجابية خلال الفترة المقبلة بعدما سجلت 1700 دولار أمريكي للأونصة خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث نرى أن مستويات الـ 1700 دولار وما حولها هي مستويات آمنة للشراء، ومن المتوقع فنيا أن نشهد تصحيح لمؤشر الدولار الأمريكي حيث العلاقة عكسية بنسبة كبيرة بين المعدن الأصفر والعملة الأمريكية".

ولفتت إلى أنه على الجانب الآخر بالنسبة للسوق المحلية بمصر، لم يختلف الأمر كثيرًا، حيث بالتبعية نتوقع ارتفاع أسعار الذهب محليًا خلال الفترة المقبلة، مدعومة بارتفاع سعر الأونصة عالميًا، أما عن سعر صرف الدولار فلا نتوقع أن يشهد تحركًا ملحوظًا أو مؤثرًا على توقعاتنا، وقد نشهد صعود أو هبوط طفيف ولكن نتوقع أن يكون المؤثر الأكبر هو سعر الأونصة عالميا، إذا وبناء عليه نرى أن أسعار الذهب حاليا 1108 جنيهات لعيار 21، هي أسعار مناسبة للشراء وأن كل هبوط هو فرصة جيدة للشراء بسعر أفضل.