نظام التنسيق الإلكتروني.. المنفذ الوحيد للالتحاق بالجامعات والمعاهد

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و المشرف على التنسيق، طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات خاصة طلاب الدبلومات الفنية من الانسياق خلف مروّجي الإعلانات للكيانات التعليمية الوهمية، التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات، مؤكّداً أنَّ التسجيل للالتحاق بالمعاهد والجامعات المختلف الحكومية يتمّ من خلال نظام التنسيق الإلكتروني المتاح به موقع التنسيق الإلكتروني.

نظام التنسيق الإلكتروني

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي المشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ نظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد هو المنفذ الوحيد للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، مؤكّداً أنَّ موقع التنسيق الإلكتروني يعمل 24 ساعة طوال أيام التسجيل لرغبات كل مرحلة وفقاً للضوابط و القواعد التي حددها الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات 2022

وأكّد رئيس قطاع التعليم، أنَّ نظام التنسيق الإلكتروني بدء العمل العام الجاري منذ 25 يوليو الماضي بتنظيم اختبارات القدرات 2022 للطلاب للعام الجامعي الجديد 2022-2023، لافتًا إلى أنَّه بالتنسيق مع الجامعات تمّ فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكتروني من 9 صباحًا حتى 3 ظهرًا طوال فترة التنسيق.