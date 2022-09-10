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رئيس الوزراء يصل اجتماع المحكمة الدستورية العليا

كتب:

محمد عيسى
10:13 ص | السبت 10 سبتمبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، الذي تعقد فعاليات يومه الأول اليوم السبت.

مؤتمر صحفي

وعقدت المحكمة الدستورية، مؤتمرًا صحفيًا أمس الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة، للإعلان، عن بدء فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

51 رئيس محكمة و60 قاضيًا

وقال المستشار شبل، المتحدث باسم الاجتماع، إنَّ 51 رئيسًا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ونحو 60 قاضيًا ضمن المشاركين، ويأتي المؤتمر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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