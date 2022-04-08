«حصار المحكمة الدستورية وجورنال جلجل».. التشويق حاضر في مسلسلات رمضان

أحداث جديدة شهدتها الحلقات السادسة من مسلسلات رمضان، حيث جاءت حلقة مسلسل الاختيار 3 تحت اسم حصار المحكمة الدستورية، وكان وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبدالفتاح السيسي يرى أن ما يحدث هناك مهزلة وانتهاك في حق السلطة القضائية واسم مصر وسمعتها، وأبلغ اللواء محمود شاهين بأن يتصل بأعضاء المحكمة الدستورية العليا، ويؤكد لهم على أنّ القوات المسلحة لن تتخلى عن القضاء المصري.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «أحداث مشوقة في الحلقات السادسة من مسلسلات رمضان».

وتصاعدت أحداث مسلسل مكتوب عليا، حيث فوجئ جلجل في بداية الحلقة، أن والده رمى الجورنال الموجود فيه عنوان بدوي في القمامة، وانفعل جدا، لكن والدته أكدت لها أنها لم ترمِ الجورنال ومنحته لها، كما وجود جلجل كتابة على يده تؤكد أن مستقبله سيكون مع بدوي.

عمر يسافر إلى أوروبا

وفي مسلسل العائدون، استعدّ الضابط عمر لملف التمويل بشكل جيد، ودرس ملف سارة التي تعمل في صالة القمار، وسار لأوروبا بهوية رجل أعمال ثري، ولعب على صالة القمار التي تعمل سارة فيها، ولفت انتباهها وأهداها بشيك، فحاولت معرفة سبب الشيك، وأقنعها بالخروج معه.

خطف ابنتي نيللي كريم

وفي مسلسل فاتن أمل حربي، فوجئت نيللي كريم بأن ابنتيها ليستا موجودتين في المدرسة، وأخبرها المدرس، بأن طليقها حضر مع قوات الشرطة، واصطحبهما وسحب ملفهما، وقدم لهما في مدرسة حكومية، وفي مسلسل الكبير أوي، فقد تنكر الفنان أحمد مكي في ملابس بابا نويل، ومشى مع فزاع في الشوارع دون معرفة أهل المزاريطة أنه العمدة.