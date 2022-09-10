بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

اصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي «إهناسيا - بني عفان» الفرعي، اليوم السبت، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب دراجة نارية بزراعي بني سويف اهناسيا

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي إهناسيا بني عفان، ووجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم محمود سيد سعد، 26 سنة، مقيم في إهناسيا، بدون عمل، مصاب بسحجات وكدمات واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وهدية حسن محمد، 59 سنة، مقيمة في إهناسيا، مصابة بسحجات وكدمات، وزهراء حازم سيد، 14 سنة، طالبة، في هناسيا، مصابة بسحجات وكدمات.

وجرى تقديم العلاج اللازم داخل مستشفى بني سويف التخصصي تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى، وجاري تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، وإخطار جهات التحقيق للوقوف على أسباب الحادث