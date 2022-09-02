مصرع عامل نظافة سقط من أعلى الطريق الدائري في الجيزة: كان بيعدي الطريق

لقي عامل نظافة مصرعه نتيجة سقوطه من أعلى الطريق الدائري في محافظة الجيزة، حيث جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وإخطار اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة بالحادث.

المتوفى سقط من أعلى الدائري أثناء عبور الطريق

وتلقى العميد حسن الدكروري، مأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغا من الأهالي بسقوط شخص من أعلى الطريق الدائري ووفاته في الحال بمنطقة المنيب، فأخطر العميد علي عبد الرحمن، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبسؤال شقيق الضحية، ذكر أنه وشقيقه أثناء تخطي الحاجز من الطريق البطيء إلى السريع، لاستقلال سيارة ميكروباص بالهرم، سقط شقيقه من أعلى الطريق الدائري، ما أدى لوفاته.

التصريح بدفن جثة العامل

وتلقى اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف، نائبا مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا بالحادث، فيما قررت النيابة التصريح بدفنه الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.