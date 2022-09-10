انطلاق اجتماع المحكمة الدستورية العليا السادس بفيلم تسجيلي

انطلقت فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، قبل قليل، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

فيلم تسجيلي عن تاريخ المحكمة الدستورية

وبدأت الفاعليات بعرض فيلم تسجيلي عن تاريخ المحكمة الدستورية ودورها الهام في أفريقيا من أجل الانتصار لحقوق الإنسان، وتفعيل القانون في سائر القضايا الاجتماعية والسياسية.

اجتماع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية

وعقدت المحكمة الدستورية، مؤتمرًا أمس داخل فندق شهير بالقاهرة الجديدة، للإعلان، عن بدء فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

المستشار شبل المتحدث باسم اجتماع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية، أوضح أنَّ 51 رئيسًا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية و60 قاضيًا يشاركون في الفعاليات، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.