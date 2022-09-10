رئيس التحرير

أحمد الخطيب

وزير العدل والنائب العام يصلان مقر اجتماع المحكمة الدستورية العليا

كتب:

محمد عيسى
10:22 ص | السبت 10 سبتمبر 2022
المستسار حمادة الصاوي النائب العام

المستسار حمادة الصاوي النائب العام

وصل منذ قليل المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار عمرو مروان وزير العدل، لحضور فاعليات اليوم الأول للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

اجتماع المحكمة الدستورية

كانت المحكمة الدستورية، قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا أمس الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة، لإعلان بدء الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

مشاركون في اجتماع المحكمة الدستورية

وأشار المستشار شبل، المتحدث باسم الاجتماع، إلى أنَّ 51 رئيسًا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية و60 قاضيًا يشاركون في الاجتماع الذي ينطلق برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اقرأ المزيد:

وزير العدل يصدر حركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة

تدشين منظومة التحول الرقمي بمجمع النيابات الإدارية في الإسكندرية بحضور وزير العدل

أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

معاونو النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية بحضور وزير العدل

وزير العدل: لا أحد يجرؤ على التدخل لإخراج محبوسين احتياطيا ضمن قوائم العفو

وزير العدل: 500 حالة ادعاء جنون من المتهمين في 2021 ثبت منها 129 فقط
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.