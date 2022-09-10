وزير العدل والنائب العام يصلان مقر اجتماع المحكمة الدستورية العليا

وصل منذ قليل المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار عمرو مروان وزير العدل، لحضور فاعليات اليوم الأول للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

اجتماع المحكمة الدستورية

كانت المحكمة الدستورية، قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا أمس الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة، لإعلان بدء الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

مشاركون في اجتماع المحكمة الدستورية

وأشار المستشار شبل، المتحدث باسم الاجتماع، إلى أنَّ 51 رئيسًا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية و60 قاضيًا يشاركون في الاجتماع الذي ينطلق برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.