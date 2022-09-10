انتشال جثة طالب غرق في ترعة «العطف» بقويسنا.. لا شبهة جنائية

استقبلت مستشفي قويسنا في محافظة المنوفية، جثة طالب لقي مصرعه غرقا في ترعة «العطف» المارة بقرية ميت سراج بدائرة مركز قويسنا، حيث سقط في الترعة وجرفته المياه، وتم انتشال جثمانه، وجرى إخطار مركز الشرطة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غرق طالب في ترعة «العطف» بقويسنا

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز شرطة قويسنا، تبين غرق الطالب «ي.م»، ويبلغ من العمر 15 عاما، داخل ترعة العطف بدائرة المركز، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبسؤال أفراد أسرة الطالب نفوا وجود شبهه جنائية في الواقعة، وأكدوا أنه توفى أثناء الاستحمام في الترعه وجرفته المياه، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد غرق طالب في ترعة العطف بقرية ميت سراج، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع شابين في حادث دراجة نارية

على صعيد آخر، خيمت حالة من الحزن الشديد على قرية شبرابخوم التابعة لمركز قويسنا في المنوفية، لوفاة شابين في حادث دراجة نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.