انشطار سفينة إلى نصفين قبالة هونج كونج.. ومصير طاقمها مجهول (فيديو)

وقع حادث انشطار منصة سفينة بحرية عائمة إلى نصفين، قبالة سواحل هونج كونج، اليوم السبت، وعلى متنها 30 من أفراد الطاقم، وفقا لما أعلن تليفزيون الصين المركزي.

وفي تفاصيل الحادث، تلقى مركز تنسيق الإنقاذ البحري في هونج كونج في الساعة 7.25 بالتوقيت المحلي، رسالة تفيد بحدوث حالة طارئة بسفينة شحن، ولسبب غير معروف، انقسمت إلى جزأين، وذلك على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب غرب هونج كونخ في بحر الصين الجنوبي وفقا لمصادر.

وأرسلت خدمات الإنقاذ في هونج كونج طائرة ومروحيتين، لكن إعصار تشابا الذي يمر في المنطقة يعقد عملية البحث والإنقاذ، فيما توجهت سفينة إنقاذ إلى موقع السفينة قادمة من البر الرئيسي للصين.

During the onslaught of Typhoon #Chaba, a vessel with 30 crew split in two while just southwest of #HongKong. 3 were rescued and now in hospital, 27 remained missing as search and rescue operations continue.



(Sinking vessel, screengrab from RTHK)#tropics #wxtwitter pic.twitter.com/sEOqtbWKUo