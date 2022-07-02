مصرع شاب تحت عجلات القطار بقرية «شبرا النونة» في البحيرة

لقى شاب مصرعه، اليوم السبت، إثر اصطدام قطار ركاب به، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي بمحافظة البحيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار أمني بمصرع شاب تحت عجلات القطار

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باستقبال مستشفي إيتاي البارود المركزي، جثة لشاب في العقد الثالث من عمره، لقى مصرعه تحت عجلات القطار، أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة، أمام قرية «شبرا النونة»، دائرة المركز.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة شاب يُدعى «مصطفى ع. م.»، مقيم بمركز دمنهور، 23 سنة، تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إصابة 5 أشخاص في تصادم بوادي النطرون

وأصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، في وقت سابق أمس الجمعة، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، عند منطقة «الكيلو 70»، اتجاه القاهرة، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.