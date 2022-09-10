بالأسماء.. إصابة 15 في انقلاب ميكروباص بطريق «السخنة - القطامية»

شهدت محافظة السويس، اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق «العين السخنة - القطامية»، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا، بينهم أطفال، ونُقل المصابون بواسطة رجال الإسعاف لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ميكرباص

كان مرفق إسعاف محافظة السويس، قد تلقى بلاغا من قائدي السيارات على طريق «العين السخنة - القطامية»، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم في اتجاه العين السخنة، وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بتوجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة السويس بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين، وتبين وقوع إصابات للركاب بينهم أطفال، فيما أفادت المعاينة الأولية أن سبب الحادث السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، ما أدى لانحراف عجلة القيادة في يد السائق وانقلاب السيارة.

طوارئ بالمستشفى العام بالسويس

ومن جانبه، قال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن ركاب سيارة الميكروباص كانوا في طريقهم لإحدى القرى السياحية، وتراوحت الإصابات بين كسور في الأطراف وسحجات وكدمات، والحالة العامة للمصابين مستقرة.

وكشف مصدر طبي بمستشفى السويس العام عن أسماء المصابين في الحادث، وهم عواطف مؤمن أحمد، وشروق محمد محمد، وتيا رامز فاروق، وزينب سالم عبدالله، وفريدة سامح، وأسماء رجب قابيل، وهنية طلعت شحاتة، وأحمد السيد محمد، وسليم أحمد سيد، وسالم عطا أحمد، وابنه «محمد»، وحفيدتيه «جودي» و«جومانا»، كما أصيبت سمر سيد محمد.