ارتفاع في درجة الحرارة بالإسماعيلية وتحذيرات من وقت الذروة 

ارتفعت درجة الحرارة في محافظة الإسماعيلية، اليوم، إلى 37 درجة مئوية محسوسة بسبب زيادة نسبة الرطوبة خلال الأيام القليلة الماضية، فيما حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ، المواطنين من ساعات الذروة.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الأرصاد الجوية، سجلت الإسماعيلية، اليوم، 35 درجة مئوية (الكبرى) و24 درجة (الصغرى)، فيما زادت الرطوبة درجات الحرارة المحسوسة، درجتين، تقريبا لترتفع إلى 37 درجة.

الأرصاد: طقس حار على القاهرة والوجه البحري

وذكر بيان للارصاد الجوية، أن طقس اليوم حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل رطب ليلا على القاهرة.

وأضاف أن الرياح تنشط على المدن المطلة علي خليج السويس مع وجود فرصة، لتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

سيولة على الطرق وتحذيرات للمواطنين

وشهدت طرق الإسماعيلية، اليوم السبت، سيولة مرورية على كل الطرق السريعة الصحراوية والزراعية، مع انتشار سيارات الإسعاف والارتكازات الأمنية على كل المحاور.

وبحسب المصادر الأمنية والطبية، فإن الطرق السريعة لم تسجل في الساعات الأولى من صباح اليوم أي حوادث مرورية، مطالبة المواطنين بعدم تجاوز السرعات المقررة.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ، المواطنين من التعرض لأشعة الشمس في وقت الذروة بشكل مباشر من الساعة الثانية ظهرا، حتى الساعة الثالثة عصرا.