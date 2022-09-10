خبير ملاحي: الخدمات المجتمعية لهيئة قناة السويس امتدت إلى صعيد مصر

قال الدكتور أحمد الشامي الخبير الملاحي، إن الخدمات المجتمعية لهيئة قناة السويس لم تتوقف فقط عند مدن القناة ولكنها امتدت ووصلت إلى صعيد مصر بتدشين معديتي الأقصر 1 والأقصر 2 لخدمة أهالي محافظة الأقصر.

وأضاف «الشامي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروعات هيئة قناة السويس التي تم افتتاحها الخميس الماضي، ذات طابع مجتمعي كمشروع القرية الأولمبية التي تقدم خدمات لأهالي الإسماعيلية وافتتاح استاد من ضمن أحدث المشاريع الرياضية في مصر إلى جانب تدشين قطع بحرية تنضم لأسطول الهيئة بينها معديتين للعمل في بورسعيد والقطاع الشمالي لقناة السويس.

قناة السويس الجديدة زادت من معدلات عبور السفن

وتابع «الشامي»، أن قناة السويس الجديدة زادت من معدلات عبور السفن بعد عام 2014، مشيرا إلى مشروع التوسعة في المنطقة الجنوبية ستزيد أيضا من أعداد السفن إلى 6 سفن إضافية للوصول إلى 103 سفن يومياً.

وأوضح أن أعمال التطوير هي المرحلة الأولى من هذا المشروع وأن الأحداث التي شهدتها المنطقة وقناة السويس في الفترة الأخيرة أثبتت صحة رؤية القيادة السياسية بضرورة البدء في مشروع التوسعة مبكرا.

وتابع «استفدنا من الخبرة الأجنبية في حفر قناة السويس الجديدة وأضفنا وحدات خاصة بنا والوحدات البحرية التي تم تدشينها على مدار عامين لإنجاز المشروعات بخبرة وطنية».

«الشامي»: قناة السويس الممر الملاحي الأهم في العالم

وأردف أن قناة السويس من أهم الموارد وأهم الممرات الملاحية في العالم ولابد من استمرار تطويرها وتحسين الخدمات بها كمرفق مهم تمر به تجارة العالم، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تحافظ على التصنيف العالمي وتزيد الفارق بين المنافسين.

واختتم أن عدد السفن زاد في قناة السويس بنسبة 90% وهو ما يؤكد على أن المجرى الملاحي لديه عملية تنامي مستمرة وهو ماتعمل عليه القناة للاستحواذ على أكبر نسبة من حركة التجارة العالمية.