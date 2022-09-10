ضبط 1582 قضية تموينية متنوعة منها حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1582 قضية تموينية متنوعة من بينها، 419 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (66٫800 طن دقيق أبيض – سكر – زيت – جبن – مسلى - أعلاف – أسمدة – لحوم - 9488 عبوة سجائر.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 703 قضايا في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (17 قضية دقيق مدعم- 125 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 120 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 77 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 64 قضية توقف عن الإنتاج –300 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات 5,020 طن دقيق بلدى مدعم.

ضبط 25 قضية استيلاء على السلع المدعومة

وأسفرت الحملة عن ضبط 25 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (18٫790 طن سكر – أسمدة مدعمة – 17800 لتر مواد بترولية – 10 أسطوانات بوتاجاز)، كان أبرزها الآتى:

- 18٫3 طن (أرز أبيض – زيت طعام – فول - عدس)، معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، وذلك بمحافظة القليوبية.

- 16 طن دقيق أبيض، بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بمحافظة القاهرة.

- ضبط 11٫64 طن سكر تمويني، بقصد الإتجار بها في السوق السوداء، بمحافظة بني سويف.

- ضبط 8 أطنان دقيق بلدى مدعم، بقصد الإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، بمحافظة الجيزة.

- ضبط 6٫15 طن أسمدة زراعية مدعمة، مدون عليها يوريا نترات ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.

حملات على أسواق السلع الغذائية بالبحر الأحمر

أما حملات ضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للإستهلاك الآدمي والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً بنطاق مديرية أمن البحر الأحمر، فأسفرت عن ضبط 49 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت (8٫630 طنا – 9749 عبوة)، أبرزها:

- 5 أطنان مصنعات لحوم – تونة – عسل نحل – فول، معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر.

- 3٫63 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها، معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

وجرى ضبط 2٫04 أطنان سمك فيليه وجمبري، معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمي في محافظة القليوبية، و18 طن مصنعات لحوم وجبن أبيض، معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر، و10 أطنان جبن أبيض ورومي، غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة، بمحافظة الجيزة، و5 أطنان سكر حر، معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر بمحافظة سوهاج.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً، عن ضبط 43 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 22983 عبوة سجائر ومعسل مختلفة الأنواع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.