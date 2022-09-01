ضبط 1702 قضية تموينية.. و454٫530 طن قمح محلي قبل تهريبه للسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1702 قضية تموينية متنوعة، بينها 3 قضايا حجب سلع استراتيجية ومواد بناء.

قضايا تهريب القمح

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت 454٫530 طن أقماح محلية، وضبط 5 قضايا امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ24,700 طن أقماح محلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 22 قضية بمضبوطات بلغت 92 قطعة 33 قطعة صوتية – 22 قطعة ضوئية – 37 ملصقا، وذلك في إطار جهود الإدارة لرصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.

قضايا حجب السجائر

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 48 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 1٫880 طن معسل – 632589 عبوة سجائر مختلفة الأنواع – 51073 عبوة معسل – 125000 دفتر ورق لف السجائر بفرة، واتخذت الإجراءات القانونية.