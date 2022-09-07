ضبط 1664 قضية تموينية.. و875 كيلو معسل مجهول المصدر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط 1664 قضية تموينية متنوعة.

حملات تموينية

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 44 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 875 كيلو جرام معسل، 27381 عبوة سجائر ومعسل مختلفة الأنواع، واتخذت الإجراءات القانونية.