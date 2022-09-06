ضبط 2154 قضية تموينية بإجمالي 719 طنا خلال 30 يوما بالجيزة

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط 2154 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 719 طنًا، في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

التموين تضبط 42 قضية متنوعة

كشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحي زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة، عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 42 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 399 طنًا، عبارة عن كيماويات زراعية وزيوت طعام وارز ومصنعات لحوم وكفته وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر ودهانات وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينة وسكر وشاي ومخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات البان وصلصه وخل تفاح وذرة وغيرها، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

641 قضية بمجال المطاحن والمخابر البلدية

تضمّن التقرير ضبط 641 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية، بإجمالي 54 طن دقيق، تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

1445 قضية في مجال المحال العامة

في مجال البدالين التموينين تم ضبط 8 قضايا تموينية، للاستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت 96 طن زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة، تم تجميعها والاستيلاء عليها.

وتم ضبط 1445 قضية في مجال المحال العامة، لعدم حمل شهادة صحية وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وإدارة منشأة بدون ترخيص، إلي جانب تحرير 16 قضية لحجب السلع، التي ضمت دقيق وأعلاف وسكر ومكرونة وأرز بإجمالي مضبوطات 169 طنا.