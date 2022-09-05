ضبط 92 كيلو مخدرات و1546 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 37 قطعة سلاح ناري بحوزة 35 متهما، وتنفيذ 43506 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين بارتكاب حادث سرقة، وضبط 141 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 77,970 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,946 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,958 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 2,117 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 393 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 520 جراما، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 254 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 250 جراما، 732 قرصا مخدرا.

ضبط 21252 مخالفة مرورية متنوعة

كما أسفرت الحملات عن ضبط 29 متهما هاربا، وضبط 189 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21252 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 90 منهم.

جهود قطاع أمن المنافذ

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط 1349 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 48 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 192 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

حملة أمنية بالقليوبية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 9 متهمين لـ7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 2318 حكما قضائيا متنوعا.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ صاحب ومدير شركة للتسويق التجاري له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية بممارسة نشاطا احتياليا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 4 ملايين جنيه، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، واستولى على كامل تلك المبالغ لنفسه ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

ضبط 1546 قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1546 قضية تموينية متنوعة.

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها ضبط 2690 قضية متنوعة في إطار مكافحة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 11538 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 140 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب، وضبط 189 قضية متنوعة، أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص.

تحرير 655 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن تحرير 655 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.