التصريح بدفن زوجة سقطت من شرفة منزلها بالطابق الخامس في العبور

أمرت جهات التحقيق في العبور، بالتصريح بدفن جثة ربة منزل سقطت من الدور الخامس بسبب مشكلات أسرية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الزوج لحين ورود التحريات.

وكانت ربة منزل قد لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بكسور متفرقة في الجسم، وذلك بعد سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الخامس دائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

نقل جثة زوجة للمستشفى

وجرى نقل الجثة لأحد المستشفيات إلا أنها توفيت أثناء محاولة إسعافها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل مصرع زوجة في العبور

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد ورود بلاغ من أحد المستشفيات الخاصة، باستقبال ربة منزل مصابة بكسور متفرقة بالجسم، وتوفت أثناء محاولة إسعافها.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العبور لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة «و ع ع»، 26 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة المركز، بكسور متفرقة بالجسم إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الخامس، وجرى نقلها للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة خلال محاولة إسعافها.

وكشفت التحريات أن زوجها كان متزوجا من أخرى وطلقها، وخلال إبداء رغبته في إعادتها لعصمته انتابتها حالة نفسية وألقت بنفسها من شرفة المنزل.

التحفظ على الزوج

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بالتحفظ على الزوج على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال مناظرة الطبيب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.