مقرر «القومي للسكان» سابقا: إنجاب أكثر من طفلين يؤثر على إدراك الوالدين

علَّق الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، على دراسة صادرة من جامعة كولومبية تشير إلى أن إنجاب أكثر من طفلين يؤثر على إدراك الوالدين في مرحلة الشيخوخة، قائلا إن هذه الدراسة تجرى على آلاف السجلات في الدول الأوروبية، ما يؤكد أهمية الاحتفاظ بالسجلات الطبية في كل المؤسسات الصحية على مستوى العالم.

تدوين حالة المواطنين الصحية كنز من المعلومات

وأضاف «الشيتاني»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية منة فاروق، أنه إذا جرى التركيز في تدوين بيانات المرض وتطور الحالة الصحية للمواطنين حينها ستكون هذه السجلات بمثابة كنز من المعلومات التي يستند إليها الباحثون في المراكز البحثية.

وأشار إلى أن إصابة الإدراك بمشكلة قد يشكِّل مرحلة من مراحل الإصابة بآلزهايمر، وبالتالي الدراسة لم تحدد بأن الوالدين قد يعانيان من آلزهايمر إذا أقدما على إنجاب أكثر من طفلين ولكن مشاكل في الإدراك عند مرحلة الشيخوخة، مثل النسيان والوعي بالظروف المحيطة، هي عبارة عن حالة نفسية قد تعزله عن المجتمع المحيط.

الشيتاني: لازم كل شوية نفكر نفسنا

وأوضح أن الدراسة تثبت علاقة ولكن لم تحدد سبب، وتشير إلى أنه مطلوب المزيد من البحث، ما يؤكد أنه من الضروري الاستفادة من هذه النتائج، مواصلا: «اللي عنده أولاد كتير مع ظروف الحياة معناها تكاليف أكتر، لازم كل شوية نفكر نفسنا».