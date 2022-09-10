خدمة عملاء أمازون مصر ومواعيد التحدث إلى فريق العملاء

خدمة عملاء أمازون مصر واحدة من شركات الشحن التي تلقى اهتماما كبيرا من قبل المستهلك المصري كونها تقدم خدمات شرائية عديدة، فضلا عن الإعلان المستمر من قبل الشركة العالمية عن مجموعة من الوظائف التي تتطلب عمالة مصرية من كل الأعمار.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي خدمة عملاء أمازون مصر على هذا النحو:

خدمة عملاء أمازون مصر

ووفق المعلن من الشركة العالمية فإن أرقام خدمة عملاء أمازون مصر يمكن الآن التواصل معهم عبر هاتف خدمة العملاء يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 12 منتصف الليل من خلال الاتصال على رقم 08000262966.

ويمكن الآن الاستعلام عن أي منتجات بالموقع قبل الشراء منه، كما تستطيع متابعة حالة الطلب، ويمكن للعملاء أيضا الإبلاغ عن أي منتج غير مطابق للمواصفات أو إرجاعه من خلال الاتصال على خدمة عملاء أمازون مصر والتحدث إلى فريق خدمة العملاء.

تقسيطات ميسّرة تصل إلى 60 شهرا

وكانت قد أعلنت في يوليو من العام الجاري شركة أمازون مصر عن طرح حلول ميسّرة لتقسيط المشتريات بالتعاون مع شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تتيح اختيار طريقة الشراء من خلال موقعها وتقسيط مشترياتهم بدون مقدم على فترات تتراوح ما بين 6 و60 شهراً، حيث يمكنهم الاختيار من تشكيلة واسعة من المنتجات عالية الجودة لأبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، والتي تتميز بأفضل الأسعار وخدمات توصيل سريعة وموثوقة.

يذكر أن شركة أمازون مصر تقدم يوميا عروضا خاصة لعملائها من بينها عروض وتخفيضات تصل لـ 42 % على بعض السلع والمنتجات وتحديدًا المتعلقة بالأدوات المدرسية كالحقائب والأحذية وأدوات الطعام، فضلا عن الكثير من السلع الأخرى كالفساتين والتيشيرتات وغيرها من ملابس النساء والرجال وكذلك الأطفال وكبار السن.