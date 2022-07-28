مهندس برمجيات في أمازون مصاب بشلل دماغي: «طول ما أنا عايش بعافر» (فيديو)

قال عادل شعبان، مهندس برمجيات في شركة أمازون العالمية، إن طول ما هو عايش بيعافر، فرغم أن التعب الجسدي المتمثل في الشلل الدماغي، هو تعب شاق ومؤذي ومؤلم، لكن التعب النفسي يكون أصعب بكثير من التعب الجسدي، لافتا أن أصعب شيء مر بها في حياته هي وفاة زوجته «سارة».

وفاة زوجتي مفاجأة غير متوقعة

أضاف «شعبان»، خلال لقاء خاص مع برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أن وفاة زوجته كان شيء غير متوقع، «كانت مفاجأة، يعني أنا رأيي حتى الموت بيحصل لأي حد، بس الفقدان صعب، والألم أن الواحد فجأة يصحى من حلم جميل دة صعب أوي».

وأوضح أن المرض صعب، لكن الجميع يتجاوزه، وهذا شعر به عندما كان يقدم للشركات ليلتحق بها، لكن كانوا يرفضونه، «فكرة إنك تكون مؤهل بس مش قادر تاخد فرصة عشان عندي إعاقة على الأقل مؤهل مش شرط أكون الأفضل، دة وجع أكبر».

المحنة بتخلي الواحد أقوى

ولفت إلى أنه متأكد بأن الله لا يضر الإنسان في أي خطوة، متابعا: «مفيش حاجة في الدنيا ربنا بيعملها بتكون ضرر للإنسان، أحيانا ربنا بيدربك على تجربة صعبة علشان لما تعدي منها تكون أقوى تكون مؤهل لحاجة أكبر وكفء ليها».

واستشهد بقصة سيدنا يوسف وإخوته في الصبر من الابتلاء، «سيدنا يوسف لما إخواته رموه في الجُب اتعرض لاختبار قوى علشان يبقى مؤهل ويبقى عزيز مصر في يوم من الأيام، دايما المحنة بتخلي الواحد يبقى أقوى وعنده القدرة إنه يعافر».