مهندس بشركة أمازون: «جبت 97% في الثانوية.. وكنت بذاكر 14 ساعة يوميا»

روى عادل شعبان، مهندس برمجيات في شركة أمازون العالمية، تفاصيل مسيرته التعليمية، رغم إصابته بشلل دماغي، قائلا إنه حصل في الثانوية العامة على 97% شعبة علمي رياضة عام 2003، وكان يذاكر بمعدل 14 ساعة في اليوم، «قولت لازم أحقق حلمي».

سبب عدم التحاقه بكلية الهندسة

أضاف «شعبان»، خلال لقاء خاص مع برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، يقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أنه قرر الالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات، رغم أن والده رغب في التحاقه بكلية الهندسة، لكنها تحتاج رسومات هندسية، وتحتاج القدرة في التحكم بيديه، فكان الخيار الثاني المتاح له هو الالتحاق بكلية لها علاقة بالكمبيوتر.

وأوضح أن صدفة قادته ليلتحق بكلية الحاسبات والمعلومات، إذ أن صديقة أخته، كانت تعمل سكرتيرة في كلية حاسبات ومعلومات في جامعة عين شمس، وكانت وقتها الكلية جديدة، لأن التخصص كان جديدا.

ولفت إلى أنه حصل على الدرجة النهائية في مادة الفيزياء في الثانوية العامة، لكنه نقص في الرياضيات 3 درجات عن الدرجة النهائية، «كان وقتها فيه مشاكل في الامتحان»، كما أن تقديره في كلية الحاسبات والمعلومات، كان جيد جدا.

فاقد الشيء يعطيه

وأشار إلى أنه لم يكن له علاقات اجتماعية في حياته، بسبب عدم انتظامه في الذهاب للمدرسة، لكن عندما التحق بالكلية، حاول تكوين علاقات اجتماعية بشكل كبير، لدرجة أنه أصبح ينظم حفلات لزملاءه، من ضمنها فكرة استضافة دار أيتام في الكلية تزامنا مع يوم اليتيم.

وكشف أن هدفه أو حلمه للناس إثبات بأن فاقد الشيء يعطيه ليس لا يعطيه، «انا واحد عندي نقص معين، لأ ممكن أدي وممكن أكون عضو فعال في المجتمع، وله أثر».