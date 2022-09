«أمازون»: 240 دولة تشاهد الحلقة الثالثة من مسلسل The Lord of the Rings

كشفت منصة أمازون، الناقل الرسمي لمسلسل The Lord of the Rings، أن الحلقة الثالثة من المسلسل يتم عرضها في التاسع من الشهر الجاري، بعد نجاح العرض الأول بجذب أكثر من 25 مليون مشاهد حول العالم في يومه الأول، ليسجل بذلك أعلى نسبة مشاهدة لعرض أول على أمازون.

الحلقة الثالثة من مسلسل The Lord of the Rings عُرضت في 240 دولة

وأوضحت «أمازون» عبر موقعها: «الحلقة الثالثة من مسلسل The Lord of the Rings سيتم إطلاقها بشكل حصري في أكثر من 240 دولة ومنطقة في مختلف أنحاء العالم».

وعن نجاح مسلسل The Lord of the Rings والحلقة الثالثة منه، قالت جينيفر سالك، رئيسة استوديوهات أمازون في بيان، إن الفضل الرئيسي وراء نجاح المسلسل يعود إلى كتابات الكاتب جون رونالد، الذي كان له الفضل في نجاح عدد كبير من الروايات الخيالية، كما قدمت «سالك» الشكر لعدد من القائمين على المسلسل وهم تولكين إستيت، وجي دي باين وباتريك مكاي والمنتجة المنفذة ليندسي ويبر.

مسلسل The Lord of the Rings يُختتم في 14 أكتوبر

ومن المقرر أن يُختتم عرض حلقات مسلسل The Lord of the Rings في الرابع عشر من شهر أكتوبر.

مسلسل The Lord of the Rings تدور قصته حول الأساطير البطولية للعصر الثاني الملحمي من تاريخ ميدل إيرث للكاتب «جيه.آر.آر. تولكين».

تولكين هو صاحب روايتي «الهوبيت» و«سيد الخواتم» التي تدور أحداثها قبل آلاف السنين.

وتُعد رواية سيد الخواتم من أشهر الأعمال الأدبية في العالم، حيث أحرزت جائزة أدب الخيال الدولية، وجائزة بروميثيوس هول أوف فيم، بالإضافة إلى حصولها على لقب كتاب عملاء أمازون المفضل خلال الألفية في عام 1999.