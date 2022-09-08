مصرع شخص مجهول الهوية صدمته سيارة ملاكي في «صحراوي البحيرة»

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، إثر تعرضه لحادث عبور مشاة إذ صدمته سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالكيلو 80 اتجاه القاهرة بنطاق مركز غرب النوبارية، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد استقبال مستشفى غرب النوبارية جثة شخص مجهول الهوية إثر تعرضه لحادث عبور مشاة مما أدى إلى مصرعه في الحال، وجرى التحفظ على الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص

كان قد شهد قبل قليل طريق مصر - إسكندرية الصحراوي وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.