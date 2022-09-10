«جنايات القاهرة» تلزم 4 متهمين بغرامة 9 ملايين جنيه لتهربهم من الضرائب

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بالتزوير بهدف التهرب من دفع ضريبة مستحقة لنشاط شركة للمصنوعات الجلدية بمنطقة المعادي، بالسجن لمدة عام واحد، ورد مبلغ 9 ملايين و301 ألف و400 جنيه وتغريمهم المبلغ نفسه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزه شقوير وعضوية المستشارين محمد حلمي غراب وأشرف عبدالوهاب العشماوي وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد، وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين بدائرة قسم شرطة المعادي، بالاشتراك مع آخرين مجهولين عن طريقي الاتفاق فيما بينهم ومساعده مع آخر «حسن النية» في التهرب من ضريبة القيمة المضافة المستحقة من نشاط شركته، وذلك بأن باعوا سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.

المتهمون أسسوا منشأة تجارية وتهربوا من الضرائب

وأضافت أوراق القضية، بأن المتهمين أسسوا منشأة تجارية بأن استقطب المتهم الأول لشخصين حسني النية ودفعهما لتحرير توكيلا للمتهم الثاني، الذي استخدمه في إتمام إجراءات تأسيس المنشأة وتسجيلها ضريبيا، واستغل المتهمان الثالث والرابع هذه المنشأة في الإفراج عن رسائل استيرادية خاصة لآخرين لقاء عمولة فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وبعمل التحريات، تبين أن المتهمين ألفوا تشكيلا عصابيا بقصد التهرب من أداء الضريبة وذلك بأن أسسوا منشأة للمصنوعات الجلدية باسم أحدًا من البسطاء حسني النية، مستغلين إياها في استيراد مستلزمات إنتاج وبضائع لحساب آخرين لم تتوصل تحرياته بعد لتحديدهم بهدف تمكينهم من التهرب من أداء الضريبة المستحقة.

استقطاب شخص حسن النية في تأسيس المنشأة

وتمثلت أدوارهم في استقطاب المتهم الأول الشخص حسن النية ودفعه لتحرير توكيل للمتهم الثاني الذي استخدمه في تأسيس المنشأة، وذلك مقابل مبالغ مالية زهيدة، بتمويل من المتهمين الثالث والرابع مقابل الحصول على عمولة من القيمة الجمركية للرسائل المفرج عنها من خلال تلك المنشأة.