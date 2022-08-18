قانوني: تزوير أوراق التقديم للجامعات يعرضك للسجن 10 سنوات

تشهد مكاتب التنسيق خلال تلك الفترة إقبال عدد كبير من الطلاب من أجل تسجيل الرغبات، ومع انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق وبداية المرحلة الثانية، بدأ الطلاب في تجهيز الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات 2022، فهي المرحلة الحاسمة لرحلة الثانوية العامة بالنسبة للعديد منهم، وأخيرا بدأ الطريق يرسم أمام طلاب المرحلة الأولى وعرفت فئة كبيرة منهم ملامح حياتهم الجامعية.

تزوير الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات 2022

وقد أشار محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إلى أنه في بعض الحالات يقوم البعض بتزوير الأوراق والمستندات المطلوبة للالتحاق بالكليات 2022، لافتا إلى أن التزوير في تلك المستندات ينتج عنه تطبيق العقوبات الواردة في المادة 206 من قانون العقوبات، وهي السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، وقال: «وتطبق العقوبة خاصة في حال تزوير أختام أو دمغات أو إمضاء وغيره، وهو ما حددته نفس ذات المادة سالفة الذكر».

وأضاف: «يجب ان نفرق في التزوير بين أصحاب الوظائف العموميه وبين عوام الناس الذين ليسوا من أصحاب الوظائف العموميه ولا دخل بوظيفتهم في التزوير، الموظف العام الذي يستغل وظيفته في تقديم مستند مزور أو يسهل أو يساعد في ذلك تكون عقوبته أشد وتصل إلى عقوبة السجن المشدد المؤبد 25 عاما، وذلك وفقا لما ورد في المادة 211 من قانون العقوبات».

حالة العفو من العقوبة

وأكمل الحديدي أنه في حالة كان القائم بعملية تزوير الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات 2022، هو من عوام الناس، في هذه الحالة يعاقب بالسجن أو السجن المشدد، لمده أقصاها 10 سنوات، وفقا لما ورد في المادة رقم 211 من قانون العقوبات، والتي تنص على: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنوات‏»

ولفت الحديدي إلى أن هناك طريقة تعفي القائم بعملية التزوير من العقوبة، وهي أن يعترف بفعلته للحكومة، مؤكدا أن ذلك ورد في المادة 210 من قانون العقوبات، والتي نصت على: «الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور».