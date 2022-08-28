مدير «برمجيات بني سويف» يكشف تفاصيل أول تطبيق لمنع تزوير شهادات التخرج

كشف الدكتور فهد كمال الشريف، مدير وحدة البرمجيات بجامعة بني سويف، عن تفاصيل إنشاء برنامج «QR code» لتوثيق شهادات الخريجين وربطها بهويتهم الرقمية، موضحاً أن البرنامج لأول مرة يتم تطبيقه في الجامعات المصرية والهدف منه تسليم الخريج شهادة موثقة ومؤمنة ضد أي تزوير أو تلاعب.

وأضاف «الشريف» لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي في إنشاء البرنامج هو أن مختلف المؤسسات عند تسليمها شهادة التخرج تخاطب الجامعة للتأكد من دقتها وصحتها، موضحاً أن «كيو آر كود» عبارة عن تطبيق على الهاتف المحمول مجرد تثبيت كاميرا الهاتف المحمول على شهادة التخرج وعلامة الكود يظهر مباشرة اسم الطالب وصورته والكلية التي تخرج منها.

كمال الشريف: سيتم تفعيل البرنامج في الأوراق والمستندات التي تخرج من الجامعة

وأكد الدكتور فهد كمال الشريف، أن البرنامج وعلامته على شهادة التخرج به البيانات الخصوصية للطالب والتي تثبت لأي جهة صحة الشهادة وخلوها من أي تزوير، كما أنه يمكن أي جهة من معرفة حصول الخريج على لقاح كورونا من عدمه، لافتاً إلى أنه تم تسليم الشهادات بالبرنامج الجديد لدفعة كاملة من خريجي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة.

وعن بداية الفكرة، قال مدير وحدة البرمجيات، إن الجامعة استخدمت البرنامج في كارنيهات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حتى يتسنى لأمن الجامعة التحقق من أي طالب يدخل إلى الحرم الجامعي، موضحاً أنه تقرر تطبيق البرنامج في شهادات التخرج والمرحلة المقبلة سيتم تطبيقه في جميع الأوراق والمستندات التي تخرج من الجامعة كبيان الحالة وبيان درجات النجاح، لافتاً إلى أنه بالنسبة لطلاب الفرق المختلفة يمكن التطبيق من معرفة ما إذا كان الطالب اتخذ ضده أي جزاء أم لا.

سيتم إضافة معلومات أكثر عن الطلاب بطريقة مشفرة

وأوضح أنه سيتم إضافة معلومات أكثر عن الطلاب بطريقة مشفرة عبر التطبيق لمنع التزوير تماماً وزيادة ثقة أي مؤسسة في الشهادة، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق الكامل مع جميع الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، لنقل التجربة لهم في إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة في مختلف أبعاد العملية التعليمية.