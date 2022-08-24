 تكريم مجد القاسم بالمهرجان الدولي للتعليم والثقافة 31 أغسطس

أعلنت اللجنة العليا للمهرجان الدولي للتعليم والثقافة، تكريم المطرب السوري مجد القاسم، 31 أغسطس الجاري بالمركز الثقافي الروسي، بحضور عدد من مشاهير الفن والإعلام والشخصيات العامة.

تكريم عدد من نجوم الفن

وتقدم الحفل المذيعة اللبنانية رنا ناصر، ويحيي حفل الافتتاح المطربة سمية درويش.

ويشهد الحفل تكريم الملحن محمد رحيم، ومدربة الأسود العالمية أنوسة كوتة، والفنانة سميرة عبد العزيز، ونضال الشافعي، ومحسن محيي الدين، وتامر عبد المنعم، وميرنا وليد، وألفت عمر، ويوسف منصور.

ليلة فرح الأسبوع الماضي

ومجد القاسم، قد طرح مؤخرًا يوم 18 أغسطس الماضي، أغنيته الجديدة ليلة فرح، من كلمات طلعت لطفي، ألحان مجد القاسم، توزيع مجدي داود.

ويستعد المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، بإدارة القنصل مرات جاتين والمؤسسة الدولية للعلوم والإدارة IFSM الممثل الرسمي لاتحاد الجامعات الروسية في الشرق الأوسط في تجهيز فاعليات النسخة الأولى من المهرجان الدولي للتعليم والثقافة.

ويأتي ذلك بمشاركة وفود من الجامعات الحكومية الروسية، وبحضور نخبة من نجوم المجتمع المصري والروسي من ممثلين وفنانين وشخصيات عامة ومن مختلف الجامعات والجهات الحكومية المصرية والروسية في قطاعات الثقافة والتعليم للمشاركة في دعم العلاقات المصرية الروسية في مجال التعليم العالي والتبادل الثقافي بين البلدين.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز التعاون في الجوانب التربوية والثقافية بمشاركة العديد من الشخصيات المؤثرة، وبحث سبل المشاركة في مشاريع التعليم العالي.