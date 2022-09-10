«القوى العاملة» توفر تدريبا على 3 مهن بالدقهلية.. اعرف التفاصيل

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالدقهلية، حول الإعلان عن فرصة للتدريب المهني على 3 مهن يحتاجها سوق العمل وذلك بمركز التدريب المهني بالمنزلة والسنبلاوين وأجا وميت غمر.

أولوية الحجز بأسبقية تقديم الأوراق المطلوبة

وأوضح طارق البنا وكيل مديرية القوى العاملة بالدقهلية أنَّ المهن المتاح لها الدورات التدريبية هي: التفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي، والتبريد والتكييف، على أن تكون أولوية الحجز بأسبقية تقديم الأوراق المطلوبة.

التقديم متاح في مراكز التدريب المهني

وأضاف وكيل المديرية أنَّ التقديم متاح في مراكز التدريب المهني، مشيراً إلى أنَّ التدريب يتمّ على أيدي مدربين أكفاء تم اختبارهم بوزارة القوى العاملة، وأن المتدرب يحصل فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديرية، وتوفر له فرصة للعمل داخل المنشآت الموجودة بالمحافظة.