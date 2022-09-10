السجن 10 سنوات للمتهم بقتل طفل الإسماعيلية.. ومحامي الأسرة: سنطلب إعادة محاكمته

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، بالسجن 10 سنوات مع الشغل على المتهم بقتل الطفل زياد أمير، في الأسبوع الأول من شهر رمضان الماضي، بعدما استمعت هيئة المحكمة لدفاع المجني عليه، والمدعي بالحق المدني الموكل من الأسرة.

محامي أسرة الطفل: سنتقدم بطعن علي الحكم

وقال أحمد السادات، محامي أسرة المجني عليه، إن الأسرة ستطعن علي الحكم للمطالبة بإعادة المحاكمة مرة أخرى، مضيفا في تصريحات خاصة للوطن أن «المتهم بارتكاب الواقعة اعترف بخنق الطفل خلال لعبهما معا خوفا من افتضاح أمره، بعدما شاهده يدخن السجائر».

وأوضح المحامي أن أسرة الطفل قدمت المأوي للشاب القادم من خارج المحافظة بحثا عن عمل، لكنه قتل الطفل وحاول الهرب، قبل أن تنجح الشرطة في القبض عليه.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة إلى شهر رمضان الماضي، عند تلقي أجهزة الأمن بلاغا من أسرة الطفل زياد أمير باختفائه من أمام منزله في منطقة الكيلو 17 التابعة لقرية أبو خليفة، وعدم العثور عليه ليومين، قبل أن يعثر أحد أفراد الأسرة على جثة الطفل في منطقة زراعية قرب منزله، كما تبين اختفاء أحد المقيمين في المنزل من مكان الواقعة، ما أثار الشكوك حوله.

ونجحت المباحث الجنائية في القبض على الشاب الهارب، وحسب تصريحات والد الطفل للوطن، «كان زياد يرتبط بعلاقات قوية مع المتهم خلال فترة إقامته بمنزل الأسرة، واعتادا الخروج معا واللهب في الحديقة المجاورة للمنزل".