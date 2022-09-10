مصرع أكثر من 20 شخصا إثر تصادم سيارتين في نيجيريا

قالت السلطات النيجيرية، اليوم، إن ما لا يقل عن 20 راكبا احترقوا حتى الموت عندما اصطدمت حافلة بسيارة أخرى، واشتعلت فيها النيران في جنوب غرب نيجيريا، وفقا لما أوردته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وقال جبينجا أوبالوو، رئيس منطقة إيبارابا، إن الحادث كان مميتا، مشيرا إلى أنهم أحصوا أكثر من 20 جثة محترقة بالكامل إثر اشتعال النار بالسيارة نتيجة الحادث.

وأضاف «أوبالوو»: أن السيارتين اصطدمتا وجها لوجه، موضحا أن السيارة التي كانت تنقل الركاب اشتعلت فيها النيران واحترقت بشكل يتعذر إصلاحه.

السرعة والقيادة المتهورة سبب الحادث

وتابع «أوبالوو» أن الشخصين الذين نجا من هذا الحادث مصابين بحروق شديدة وتم نقلهما إلى المستشفى.

وعزى «أوبالوو» سبب الحادث إلى السرعة والقيادة المتهورة على الطريق، فضلا عن عدم الالتزام بقوانين المرور والسرعة المخصصة لكل طريق.

وأكد ضابط شرطة كبير في الولاية أن 20 شخصا لقوا حتفهم في الحادث دون الخوض في أية تفاصيل.

مقتل 5.101 وإصابة أكثر من 30 ألف شخص نتيجة الحوادث

وجدير بالذكر أن الحوادث شائعة على الطرق النيجيرية بسبب عدم إجراء الصيانة بشكل دوري للطرق مما أدى إلى تدهور البنية التحتية لمعظم الطرق في أنحاء نيجيريا.

وفي يوليو، قُتل 30 شخصًا عندما اصطدمت ثلاث سيارات على طريق سريع في ولاية كادونا شمال غرب نيجيريا.

في العام الماضي، سجلت نيجيريا نحو 10637 حوادث طرق أودت بحياة 5.101 شخص وجرحت أكثر من 30 ألف شخص، وفقًا لأرقام لجنة السلامة على الطرق.