إقبال على مكتبات شارع مظلوم في السويس.. أسعار مخفضة للأدوات المدرسية

يقصد عدد كبير من الأهالي في محافظة السويس، مكتبات شارع مظلوم، لشراء المستلزمات المدرسية التي تباع في المنطقة بأسعار مخفضة؛ وتقارب سعر الجملة، بالإضافة إلى تقديم هدايا عند شراء الكتب الخارجية، والملخصات عند شراء كميات كبيرة، وهو ما يشجع البعض للإقبال على الشراء من تلك المنطقة.

مكتبات شارع مظلوم تبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

التقت «الوطن» بعدد من أصحاب المكتبات في منطقة شارع مظلوم أو «وابور النور» بحي الأربعين بمحافظة السويس، الذين أكدوا أن مكتبات شارع مظلوم تبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لذا عليها إقبال كبير، فيقول الحاج محمد أمير الشوربجي، عضو الأمين العام لنقابة العاملين في شركة السويس لتصنيع البترول السابق: «إن سعر الكشكول يبدأ من 5 جنيهات، والكراسة 28 ورقة 3 جنيهات والقلم الجاف العادي 3 جنيهات».

وأضاف «الشوربجي»: «أما متوسط أسعارالمقلمات 35 جنيها، والزمزميات 25 جنيها والقلم الرصاص يبدأ من 3 جنيهات، والمسطرة بسعر 2 جنيه، والألوان المختلفة الفلومستر 10 جنيهات والخشب 6 جنيهات والأستيكة بـ 2 جنيه».

تخفيضات على أسعار بعض الكتب الخارجية للترويج

وأكد المهندس أحمد حمدي، صاحب أحد المكتبات، لـ«الوطن»، أن عددا من المكتبات في المنطقة تقوم ببيع مستلزمات المدارس، من خلال تقديم العروض بالإعلان عن تخفيضات حال شراء المواطن عددا معينا من الكتب الخارجية، بقصد الترويج خاصة أن أقل كتاب بسعر 65 جنيها، فالبعض يعطي أدوات مدرسية والبعض الآخر يعطي الكتاب نفسه بسعر مخفض.