تعرف على تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عبر بوابة الحكومة المصرية

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حالياً فرز رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة تمهيدا لإعلان النتيجة في أسرع وقت، وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع التنسيق، أن عدد الطلاب الذين سجَّلوا الرغبات للمرحلة تجاوز الـ200 ألف طالب، مضيفا أنه بشأن طلاب الشهادات الفنية فستتم إتاحة التنسيق والتسجيل لهم عبر بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2022 خلال الأيام القليلة المقبلة وأنه سيتم الكشف عن كل تفاصيل تنسيقهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأضاف رئيس قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ستعمل فور الإعلان عن موعدها، مؤكداً أنها النافذة الوحيدة لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، محذراً جميع الطلاب من الانسياق خلف مروجي الإعلانات الوهمية تجنباً للوقوع في أي مشكلات.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات استقبال طلاب الثانوية العامة 2022 لتسجيل رغباتهم وفقا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.