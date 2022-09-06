رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لتسجيل الرغبات.. اعرف الخطوات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لتسجيل الرغبات، وأكدت على الطلاب بضرورة التأكد من اسيتفاء شروط القبول بكل كلية أو معهد ومدة الدراسة به، لافتة إلى أنها حرصت على افتتاح العديد من الجامعات التكنولوجية الجديدة التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية مع بداية العام الدراسي الجديد.

خطوات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول على تنسيق الدبلومات الفنية.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- البدء في تسجيل الرغبات.

وأضافت الوزارة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أن القبول يقتصر على الطلاب الحاصلين على المؤهلات هذا العام، وعدم قبول شهادات السنوات الماضية، مشيرة إلى ترشيح الطلاب للكليات والمعاهد في حدود الأعداد المقررة لكل منها من المجلس الأعلى للجامعات، وفقا لأسبقية المجموع وترتيب الرغبات والمجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية الفنية نظام 3 و5 سنوات كأساس للمفاضلة بين الطلاب، ووفقا لترتيب رغباتهم والشروط الأخرى بكل كلية ومعهد وجداول التوزيع الجغرافي.

وأشارت إلى أنه سيكون متاحاً للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة، وعليه اختيار رغباته من بينها، ويتم ترشيح الطلاب للكليات التي تقبل بنظام الانتساب الموجه لكليات (التجارة – الحقوق – الخدمة الاجتماعية) بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات، مؤكدة على الطلاب بضرورة دراسة اختياراته بعناية حتى تكون ممثلة تماما لرغباته وقدراته.

ضوابط القبول بالكليات في تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ونوهت الوزارة إلى أنه يراعى عند تسجيل الرغبات أخذ عدة أمور في الاعتبار، منها أن الدراسة بالمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي، وهي المعاهد الفنية (التجارية والصناعية والسياحة والفنادق) وأيضا بالمعاهد العالية والمتوسطة الخاصة، بمصروفات، وبنظام الانتظام وليس نظام الانتساب الموجه.

وأكدت أنه إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له، فإن برنامج الحاسب سيخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم.

وذكرت الوزارة، أنه لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات وعددها 75 رغبة، لافته إلى أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وهي خدمة مجانية متاحة عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأكّد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه سيتمّ خلال الفترة المقبلة الكشف عن تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات وغيرها من المدارس الفنية ومواعيد التقديم.